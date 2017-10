PM prende suspeitos de furto em mercearia de Novo Progresso

Quatro pessoas foram presas entre elas um menor de idade.

A Polícia Militar de Novo Progresso , por meio da Guarnição comandada pelo Sargento Cruz, Soldado Avelange e Alves, prendeu três indivíduos suspeitos de realizar furto em uma mercearia situada no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

Após denuncia do paradeiro dos suspeitos de furto a Mercearia Ceará, a Guarnição prendeu na manhã deste domingo (15), por volta de 10h00mn , o menor da iniciais D. S.S, e Keila Viana Torres. Os dois são acusados e furtarem um celular Samsung, um Tablet e mais 800 reais em dinheiro da mercearia.

Diante das informações, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar os pertences e os outros suspeitos.

Os policiais chegaram até o endereço dos envolvidos na receptação dos objetos furtados na mercearia Ceará – no local, os militares encontraram diversos objetos roubados do estabelecimento comercial, e prendeu por receptação de produtos furtados, João Victor Sena Santos (19 anos), e Jeferson Monteiro de Sousa (28 anos). Os mesmos estavam com os produtos oriundos do furto da Mercearia Ceará.

Eles forma apresentados na DEPOL pelo crime de receptação de produtos roubados.

