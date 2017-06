PM prende suspeitos de participar da morte do caminhoneiro em Castelo de Sonhos

Ontem, dia 04/06/2017, por volta das 14h, as GU’s de Cachoeira da Serra (CB MISAEL, CB FERNANDO, SD RUAN e SD RAFAEL SILVA) e Castelo de Sonhos (CB VERENILDO e SD SILVA)*ao comando do *TEN RABELO, foram acionadas pelo DPC FRANCIMAR para cumprimento de mandados de prisões temporárias e busca e apreensão domiciliar em desfavor de MAIKO PEGORETTI KRONBAUER e JACKSON GAIST, envolvidos no crime de latrocínio contra RAFAEL DE MIRANDA.



Ambos foram localizados em suas residências, no entanto, foi apreendida na residência de MAIKO PEGORETTI o veículo Tipo Camionete, Marca CHEVROLET , Modelo S10 HC DD4A, Cor BRANCA, Placa QBZ-2529, além da quantia em dinheiro de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), que se encontrava dentro do veículo.

MAIKO PEGORETTI informou que havia escondido no mato, próximo a casa de festa da Prainha em Castelo de Sonhos, a arma de fogo Tipo PT 809, Calibre 9mm, Marca Taurus, N° TIP99286, com carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas, os objetos e envolvidos foram apresentados na UIPP de Castelo de Sonhos para os procedimentos cabíveis.

Fonte: PPD Cachoeira da Serra

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...