PM prende traficante com atuação em bairro Minha Casa Minha Vida em Santarém

Mais um flagrante de tráfico de drogas foi feito em um ponto denunciado como “boca-de-fumo” na região do Bairro Salvação em Santarém.

De acordo com os PMs, moradores e comerciantes apontavam o local como ponto de comercialização de droga, quando os policiais após informações em sigilo se deslocaram até o endereço na rua Pitiguari nº 25160 entre Rua Pardal e Gavião Real ao chegar no local Prenderam em Flagrante Henriquezinho,Alê e Graze (Foto) de posse de um revovler calibre 38 com três (3) munição intactas e uma arma artesanal de calibre 28, no local foi constatado que funcionava uma boca de fumo.

A operação contou com apoio do Subtenente Castro e Cabo Tarcisio da ROCAN.

Os elementos presos estavam com um veiculo ONIX de Placa OFV 1643, eles foram encaminhados para DEPOL daquela cidade para providencias cabíveis.

Por Jornal Folha do Progresso com informações da Policia



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...