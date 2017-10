PM prendeu dois suspeitos de tráfico de droga em Caracol, Trairão-Pa

No inicio da noite desta sexta feira (13) a guarnição da PM sediada no distrito de Caracol, município de Trairão, ao comando do sargento Otacy, com os cabos Elisneto e Almir prendeu Yan Paulo Leal Silva e Jorge da Cunha Conceição com 21 papelotes de substancia presumidamente “crack” e R$ 81,00, que suspeita ser da venda de entorpecente. Os dois serão encaminhados para a sede do município para que sejam submetidos ao procedimento de tráfico de entorpecente.

Fonte: blog RPI // Rota Policial de Itaituba

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...