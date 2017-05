PM que atirou em adolescente ainda não se apresentou à polícia em Monte Alegre

Caso aconteceu no bairro Terra Amarela. Segundo a polícia, o PM era contra o namoro da filha com a vítima. O tiro atingiu uma das pernas do adolescente.

O policial militar que fez um disparo de arma de fogo em um adolescente de 16 anos no município de Monte Alegre, no oeste do Pará, ainda não se apresentou à polícia. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (26) no bairro Terra Amarela. O tiro atingiu uma das pernas da vítima.

De acordo com o delegado da Polícia Civil que acompanha o caso, Almir Alves, testemunhas informaram que a motivação seria o namoro entre a filha do PM, de 14 anos, e o adolescente. O relacionamento não tinha o consentimento por parte da família do militar.

Outro fator, é que as casas dos envolvidos ficam próximas. Na noite de quinta-feira eles se envolveram em uma luta corporal e o militar fez o disparo. Após ser atingido, o adolescente foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Monte Alegre para receber atendimento médico. Segundo a polícia, a quadro clínico é considerado estável.

Ainda segundo o delegado, o PM deve responder processos administrativo e judicial.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

