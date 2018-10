PM que estava desaparecido é encontrado morto

O corpo do oficial foi encontrado às margens da rodovia BR-155, à caminho de Conceição do Araguaia

(Foto: Reprodução) – Desaparecido desde a noite do último sábado (6), o soldado Maurício, lotado no 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Xinguara, sudeste paraense, foi encontrado morto na manhã de hoje (9), às margens da rodovia BR-155, à caminho de Conceição do Araguaia. Pelo jeito que foi encontrado, tudo indica que o soldado, natural do Mato Grosso do Sul, tenha sofrido um acidente de trânsito e morrido no local.

Segundo o tenente-coronel Keythson, comandante do 17º BPM, o soldado morava em Xinguara e tinha uma companheira em Conceição do Araguaia, e ele sempre fazia esse percurso de cerca de 210 quilômetros em sua motocicleta para visitá-la. Ele estava de serviço na sexta (5) a noite e no sábado (6), como estava de folga, saiu pela manhã, por volta de 8h, para fazer uma visita à mulher na outra cidade.

Antes de desaparecer, o soldado teria ligado para um colega e perguntado sobre um local onde vendesse flores, pois queria fazer uma surpresa para a companheira. Quando ele não chegou ao município de Conceição do Araguaia e nem retornou para seu posto de trabalho no domingo, amigos e colegas de trabalho de Maurício se mobilizaram e começaram campanhas nas redes sociais, na tentativa de localizá-lo.

Foi a companheira do soldado que repassou a informação de não teria tido mais tido contato com o Maurício para seus colegas do 17º BPM, dizendo que a última vez que Maurício usou o telefone foi no sábado de manhã. Na segunda-feira (8), viaturas das cidades ao longo da BR-155 passaram a procurar por ele, com o apoio de um helicóptero. Os policiais falaram ainda com vizinhos, que disseram que o soldado estava bem quando saiu de casa, se preparando para a viagem.

Na manhã de hoje, as buscas localizaram o corpo do soldado Maurício ainda ao lado de sua motocicleta, no Km-45 da rodovia, próximo ao acesso ao município de Bannach. Ele bateu em uma árvore, e o modo como foi encontrado leva a crer que ele tenha sofrido um acidente. O Instituo Médico Legal (IML) já removeu o corpo e deve dar mais explicações sobre a morte do militar.

Por: Redação Integrada ORM 9 de Outubro de 2018 às 14:55

