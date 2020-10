Gados foram furtados de duas fazendas.- (Foto:Ascom/PM)



PM recupera 22 cabeças de gado furtadas em Novo Progresso, sudoeste do PA

Em Novo Progresso, sudoeste do Pará, a Polícia Militar recuperou 22 cabeças de gado que seriam transportadas em um caminhão. O condutor do veículo e o suspeito de ordenar o furto do gado foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (26).

Após denúncias realizadas pelos proprietários do gado furtado, os agentes chegaram até o condutor do caminhão e realizaram uma abordagem do veículo, que carregava 22 cabeças de gado provenientes de duas fazendas. Durante a abordagem, um dos fazendeiros reconheceu, por meio de marcação no animal, três dos bois que eram criados em sua fazenda e os demais que seriam de uma fazenda vizinha.

O condutor do caminhão informou aos militares que a carga foi furtada a mando de um outro suspeito que o aguardava em um ponto da estrada, conhecida na região como Mutum-Acá.

Os dois homens responsáveis pelo furto da carga foram presos e conduzidos com os animais apreendidos para a delegacia do município de Novo Progresso, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por G1 PA — Belém

