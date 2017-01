PM recuperou R$ 15 mil roubado em saidinha bancária, em Belém

Ao serem revistados, foram encontrados com os homens dois celulares, a quantia de R$ 15.100, um revólver calibre 38 com três munições intactas. Ainda segundo a Segup, os suspeitos disseram que dinheiro havia sido roubado em saidinha bancária.

Policiais da Ronda Tática Metropólitana da Polícia Militar (Rotam) recuperoaram mais de R$ 15 mil roubado em saidinha bancária, nesta terça-feira (10), em Belém. O dinheiro foi encontrado com dois suspeitos que estavam em uma motocicleta. Também foi apreendido um revólver calibre 38 com munição.

You May Also Like