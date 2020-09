PM resgata idoso encontrado enterrado vivo em área de mata em Tailândia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A guarnição foi até o local indicado, uma área de matagal às proximidades do bairro Della Santa. Lá, eles encontraram um homem identificado apenas como Fernando Henrique já sem forças e soterrado de terra até altura do pescoço. Foi feito o resgate do idoso, que foi levado pelos policiais para o Hospital Geral de Tailândia (HGT), onde ele recebeu os primeiros socorros. Apesar de debilitado, o homem não tinha ferimentos graves e não corre risco de morte.

Era por volta das 10h quando um homem pediu ajuda para uma viatura do Grupamento Tático Operacional (GTO) em rondas na localidade de Vila Macarrão, para os policiais ajudarem no resgate de um idoso.

No começo da manhã desta quinta-feira (03), policiais militares vinculados à 6ª Companhia Independente (CIPM) resgataram um idoso enterrado vivo em Tailândia, município do nordeste paraense. A vítima foi encontrada por meio de uma denúncia e, segundo o comando da Companhia, até o momento, ainda não se sabe o que motivou um grupo de pessoas a espancarem e enterrarem o homem.

