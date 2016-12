PM resgata professora que era mantida em cárcere privado em Cachoeira da Serra

A Polícia Militar resgatou a professora Jucileia Calegaro de Novo Progresso que era mantida em cárcere privado em uma pousada próximo da comunidade da Cachoeira da Serra.

Ela apresentava vários hematomas e marcas de agressão. Segundo a corporação, o suspeito do crime é o companheiro da vítima.

A mulher foi resgatada na noite deste domingo (18), por volta das 23h00mn, após o recebimento de uma denúncia anônima..

Segundo a Polícia Militar a professora foi encontrada na cachoeira da Serra próximo a usina Hidrelétrica, em um Hotel pela polícia militar do destacamento local que pertence a 7° companhia de novo progresso.

A policia informou ao Jornal Folha do Progresso que o namorado da vitima estava mantendo a professo Jucileia Calegaro em cárcere privado e ameaçada de morte, tanto ela como a família da professora, os áudios e as mensagens, via watzap ajudaram a encontrar a vítima em um hotel isolado fora da vila de cachoeira da serra, próximo a hidrelétrica do curuá,relatou.

O acusado Bruno Aluizo Barros foi preso e apresentado na delegacia de Castelo de Sonho para procedimentos cabíveis na atuação de sequestro e cárcere privado e ameaça de morte.

Por Jornal Folha do Progresso ( com informações e Foto Policia Militar)

