PM salva assaltante de ser agredido por populares ‘ele foi pego dentro de residência’

Um ladrão, foi pego dentro de uma residência em ação de assalto ele teria roubado um botijão de gás.(Foto:WhatsApp)

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas que presenciaram o crime dominaram o suspeito e começaram a espancá-lo.

A equipe da PM(Policia Militar) foi acionada e encontrou o homem nas mãos de populares, já estava machucado.

O roubo foi em uma residência no bairro Rui Pires de Lima por volta das 17h00mn desta terça-feira(05) , quando foi flagrado pela proprietária da casa que é uma senhora , ela gritou por socorro e populares saíram na captura do bandido, que acabou agredido.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi levado para DEPOL onde se encontra a disposição da Justiça de Novo Progresso. Os agressores não foram identificados. O pertence roubado foi devolvido à vítima.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

