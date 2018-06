PM se entrega e confessa ser autor de tiros que mataram mulher dentro de carro em Santarém

Veículo ficou com várias perfurações de bala após abordagem por dois homens em uma moto (Foto: Adonias Silva/G1)

Na Seccional, o sargento do GTO disse que atirou no veículo porque um dos ocupantes teria lhe ameaçado com uma arma.

O autor dos tiros em um carro tipo gol, que feriram quatro pessoas levando à morte na tarde desta quinta-feira (28), a mulher identificada como Sônia da Silva Viana, 40 anos, é um policial militar. Ele compareceu espontaneamente a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, e confessou o crime.

O PM é sargento do Grupamento Tático Operacional (GTO), mas está afastado da função. Em depoimento, ele disse ao delegado Dmitri Teles que estava indo pra casa da mãe, e um dos integrantes do carro teria mostrado uma arma para ele.

Segundo informações do comandante do GTO, capitão Wilson Chaves, as causas do crime serão apuradas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil e a conduta do policial, pela Corregedoria da Polícia Militar. “Os dois presidentes dos inquéritos vão conversar sobre os procedimentos que serão adotados. Pelo que soubemos, policial teria sido ameaçado com um arma por um dos ocupantes do veículo que ele reconheceu que já tinha sido preso por ele em uma ocasião, e reagiu à ameaça”, disse.

O Hospital Municipal de Santarém (HMS) declarou, através de nota, o estado clínico das vítimas:

Glenda Cássia Viana Ferreira, 14 anos, foi baleada no braço esquerdo e na região do abdômen. A adolescente está na sala de reanimação e respira por suporte de oxigênio. Um cirurgião geral realizou uma drenagem na área do abdômen. O quadro clínico da paciente é delicado.

Lucas Douglas Viana Pereira, 17 anos, foi ferido na pelve. Gabriel Pereira dos Santos, 22 anos, foi ferido no crânio, tórax e região do cóccix. Os dois pacientes realizaram exame de imagem e foram avaliados pelo médico cirurgião. O quadro clínico dos jovens é estável até o momento.

Por G1 Santarém, PA

