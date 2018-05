PM tenta impedir briga na festa de aniversário da filha e é esfaqueado

Fábio Leandro dos Santos foi atingido por três facadas. O estado de saúde dele é considerado grave

Uma briga durante uma festa em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, terminou com um policial militar ferido, na noite desse domingo (13). A vítima, identificada como Fábio Leandro dos Santos, tentou amenizar uma confusão no aniversário da filha e acabou sendo esfaqueado. Para se defender, o PM disparou contra o suspeito, Ruan Ferreira de Souza, 22, em um dos pés.

Segundo informações do Extra, tudo começou quando o jovem e outro rapaz iniciaram uma discussão por causa de bebida. Fábio tentou separar a briga e foi atingido por três facadas.

O estado de saúde dele é considerado grave. Ele foi levado para o hospital, onde ainda permanece internado. O suspeito também foi encaminhado à unidade de saúde e está preso sob custódia.Fonte: Notícias ao Minuto.

