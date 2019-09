PM tira de circulação arma de fogo e prende foragido de Cucurunã

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os homens da lei foram acionados via Niop, informados sobre ocorrência de assalto. Em diligência conseguiram identificar suspeitos, realizando acompanhamento, até o momento da abordagem que ocorreu na esquina da avenida Curuá-Una com avenida Moaçara, no bairro São José Operário.

Uma dupla suspeita de realizar assaltos na grande área do Maicá, foi presa em flagrante por policiais militares do 35 BPM neste domingo(29).(Foto:Reprodução)

