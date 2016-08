PMDB já convida para posse de Temer, diz colunista

Peemedebistas já estão enviando convites por WhatsApp Ainda nem aconteceu a votação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, mas os peemedebistas já estão enviando convites, por WhatsApp, para a cerimônia de posse de Michel Temer no Congresso Federal, nesta quarta-feira (31). A informação foi publicada na coluna de Lauro Jardim do jornal O Globo.

