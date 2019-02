PM’s que salvaram idoso de afogamento recebem homenagem do governador do Estado

(Foto) O cabo da PM Antônio Carlos da Silva Lameira Júnior e soldado PM Anderson Fabrício Rodrigues ao lado de Helder Barbalho (Elielson Modesto / Ascom Segup)

Helder entregou certificado de menção honrosa aos dois policiais

Durante coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (1º), o governador do Estado, Helder Barbalho, reconheceu a bravura de dois policiais militares que atuaram em uma ocorrência, nesta quinta-feira (31), na ponte da Ilha de Outeiro. Os PMs, que atuam na Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe). Os PM’s salvaram um idoso que estava se afogando.

Valdir Antônio Farias de Assunção, de 62 anos, escorregou de uma ponte e ia se afogando no Furo Maguari, localizado abaixo da ponte que liga os distritos de Outeiro e Icoaraci. O caso ocorreu por volta de 12h. O cabo Antônio Carlos da Silva Lameira Júnior e o soldado Anderson Fabrício Rodrigues foram os homenageados.

A área jurídica da Policia Militar está construindo ainda, para apresentar na Assembleia Legislativa, um projeto de Lei que permita facultar ao policial que tenha sido vítima ou tido qualquer lesão no trabalho a adaptação funcional. Ao invés de trabalhar nas ruas, o agente pode atuar nas atividades administrativas da polícia, continuando ativo e colaborando com as ações de segurança.

