PMs são presos após roubar drogas e mais de R$100 mil de traficantes

Com informações do portal NSC Total

De acordo com a assessoria do TJSC, a defesa dos envolvidos sustentou que não teve tempo hábil para analisar os autos, e uma nova audiência deve ser marcada com prazo mínimo de 10 dias.

Uma audiência na Justiça Militar estava marcada para o começo da tarde desta terça-feira (21), onde os policiais seriam ouvidos. Porém, segundo a assessoria do MPSC, a audiência foi adiada por um despacho do Tribunal de Justiça (TJSC) após recurso dos advogados dos policiais.

Os policiais são lotados no 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na região continental da Capital catarinense. Conforme a assessoria de imprensa do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), os policiais militares foram denunciados pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, abandono de posto, desacato, falso testemunho e violação de sigilo funcional.

