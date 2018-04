PMs são presos no Pará por sequestro e extorsão

PMs são presos em Ananindeua por sequestro e extorsão (Foto: Divulgação)

Dois policiais militares foram presos na quinta-feira (20), em Ananindeua, na Grande Belém, acusados de sequestrar e extorquir um casal no município. O cabo José Maria Miranda Alcântara e o soldado Daniel da Silva e Silva, ambos lotados no município de Abaetetuba, no nordeste paraense, foram presos durante uma ação da Corregedoria da Polícia Militar no bairro do Aurá.

Eles são acusados de sequestrar, por volta das 13h de ontem, um casal que seguia de carro pela rodovia BR-316. Os policiais soltaram o homem para que ele fosse até a casa buscar dinheiro, para só então liberar a mulher.

Após o crime, o carro das vítimas foi encontrado na casa do soldado Daniel, no conjunto Vila Esperança. O policial afirmou que o veículo era de um colega, mas policiais encontraram documentos das vítimas no automóvel, além de aparelhos celulares.

Os dois foram encaminhados para a sede da Corregedoria, onde foram autuados, e depois seguiram para o Centro de Recuperação Especial Cel. Anastácio das Neves, destinado a militares, onde aguardam decisão da Justiça.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...