PMs são presos por tentativa de homicídio, abuso de autoridade, injúria, ameaça e fraude processual

(Foto:Reprodução) – Prisão ocorreu em Itaituba, sudoeste paraense

Dois policiais militares foram presos na tarde da última quinta-feira (21) suspeitos dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que torne a impossível a defesa do ofendido, abuso de autoridade, disparo de arma de fogo, injúria, ameaça e fraude processual. Os acusados são o sargento Darlem Ferreira de Sousa e o cabo Edino de Jesus.

O crime aconteceu na comunidade conhecida como “Garimpo do Patrocínio”, no último dia 17 de novembro. A vítima se chama Marcos Vinicíus do Nascimento Ignacio e segue internada no hospital. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações da Polícia Civil, as prisões ocorreram durante a operação “Nirvana”, deflagrada por policiais civis da 19ª Seccional de Itaituba em conjunto com policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

