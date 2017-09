PMs são treinados contra roubos a bancos, no oeste paraense

Foto: Samuel Alvarenga/Secom – O Comando de Policiamento Regional I (CPR I) realizou, na sexta-feira (22), o encerramento da capacitação para a 2° Turma de Repressão a Roubo a Bancos (CAP/REPRERBAN). De acordo com as informações divulgadas neste sábado (23), foram treinados 40 policiais militares do 18º BPM com jurisdição no município de Monte Alegre, na região oeste do Pará.

Os servidores, que atuam em Monte Alegre e Prainha, passaram por atualização sobre Direitos Humanos, Legislação, Técnicas e Táticas Policiais, entre outros assuntos. Os alunos participaram de treinamento com linha de tiro, entrada em edificações com simulação em cenários de ocorrências reais, além de noções de patrulha rural.

“Essa é uma das mais importantes capacitações que nós temos dentro da PM, pois demora de quatro a cinco meses para que todos os 1.300 PM’s da região sejam capacitados. Inclusive esse trabalho faz com que o policial militar treine anualmente o uso de sua arma de fogo com o método Giraldi, que é o tiro de proteção à vida”, ressaltou o comandante do CPR 1, Tenente Coronel Heldson Tomazo.

Promoções

Além das capacitações realizadas no município de Monte Alegre, o CPR 1 também realizou promoções de Praças e homenagens a policiais por tempo de serviço. A solenidade ocorreu na manhã deste sábado (23), na 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (12ª CIPM), no município de Oriximiná, em comemoração aos 199 anos da PM.

Doze soldados foram promovidos ao posto de Cabo PM, também, ocorreu uma promoção por tempo de serviço. Na oportunidade, ainda foram entregues quatro Láureas do Mérito Pessoal e 17 Diplomas de Amigo/Colaborador da 12ª CIPM.

