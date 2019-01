Pneu estoura, motorista perde o controle e carro capota em rodovia

(FotosWhatsApp)-Motorista sofreu escoriações leves

Um motorista [não identificado] sofreu um acidente nesta quinta-feira (03), por volta das 23h00mn na rodovia BR-163 nas proximidades da Comunidade Santa Julia, distante 20 quilômetros de Novo Progresso-PA, depois do pneu do veículo Chevrolet modelo Classic LS – Placa MXN 6620 em que estava estourar.

Segundo informações, o motorista transitava pela rodovia quando o pneu do carro estourou, o que fez com que perdesse o controle do veículo e saísse da rodovia.

O socorro foi acionado e o veiculo foi retirado do local, o motorista sofreu escoriações leves, não houve vitimas.

