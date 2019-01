Polêmica na eleição da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará vira caso de Polícia

Fonte: SBT Paragominas Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Carlos Xavier já está a praticamente 30 anos na Federação da Agricultura do Estado e cresceu bastante em todo o interior o clamor por renovação na Faepa, mergulhada em denúncias de malversação dos recursos do FUNDEPEC.

A polêmica que se instalou é que segundo os advogados de Luciano Guedes, o estatuto diz que após encerrar o prazo para as inscrições das chapas, o presidente lavrará imediatamente uma ata contendo todo o procedimento que ocorreu e será assinado por diretores que estiverem presentes e por pelo menos dois candidatos das chapas. Os advogados dizem que a ata foi lavrada a portas fechadas e entregue uma hora e meia depois, sem a presença do presidente e sem os relatos necessários que legitimam o documento, além dos documentos de registros das chapas não terem sido apresentados a quem os requereu.

Na quinta-feira (3) às 17h encerrou prazo para inscrição das chapas que vão concorrer a presidência da Federação. Duas chapas se inscreveram para o pleito que será realizado em março próximo, sendo uma com o atual presidente Carlos Xavier e outra com Luciano Guedes.

Agricultura e Pecuária no Pará há 30 anos e´presidida pelo mesmo diretor. (Luciano Guedes Doto:Divulgação) -De acordo com integrantes da Chapa “Nova FAEPA”, a Diretoria da Entidade se nega a apresentar documentação e gera polêmica no último dia de inscrição de chapas, envolvendo OAB e Policia Civil.

