Polêmica no WhatsApp: Segurança dos usuários pode estar em risco

O WhatsApp anunciou ha poucos dias que o backup do aplicativo não ocupará mais espaço no Google Drive. Porém, novas informações colocaram a “boa notícia” em alerta.

O salvamento na nuvem não é criptografado. A situação poderia colocar a segurança dos usuário Android em jogo, como revelado pelo site especializado Fayerwayer.

Uma das maiores virtudes do WhatsApp foi ter criptografado de ponta a ponta o aplicativo. A medida significa que apenas o remetente e o destinatário podem ler uma mensagem.

Se você salva um backup de suas fotos (incluindo mensagens e vídeos) na nuvem, os arquivos ficam por conta da segurança do Google Drive.

De acordo com o site especializado, isso significa que, se você usa o backup do Drive, não terá certeza se suas informações estarão totalmente seguras.

Usuários dos smartphones da Apple, sistema operacional IOS, fazem salvamento no iCloud e não são afetados pela mudança Drive.

O backup dos arquivos, da marca da maça, também estão protegido pela criptografia, como no app de mensagens.

WhatsApp

