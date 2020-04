Policia acaba com aglomeração em frente a Prazmatec

(Foto:Via WhatsApp) – A Policia Militar deu um basta na tarde deste domingo (12) em aglomeração de pessoas e veículos em frente a Prazmatec em Novo Progresso.

O local é usado constantemente por pessoas que se concentram com carros com o som e jovens ingerindo bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar cumpre ordem da Secretaria de Segurança Publica do estado do Pará que coibi a aglomeração de pessoas em determinação o Decreto do Governador Helder Barbalho em combate a Covid-19.

Os policiais militares, pela noite realizaram várias abordagens e orientações.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

