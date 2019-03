Polícia acha fuzis desmontados em casa que seria ligada a PM preso por morte de Marielle

Polícia encontra armas na casa de Ronnie Lessa no Méier-Foto:Reprodução

Em várias caixas lacradas, havia armas desmontadas e munição. Polícia investiga se PM reformado Ronnie Lessa trafica armas e se escondia o material na casa de um amigo no Méier.

Um dos 32 mandados de busca e apreensão da Operação Lume encontrou grande quantidade de armas – incluindo fuzis – e munição em um endereço, segundo a polícia, ligado ao ex-policial Ronnie Lessa. Ronnie e Élcio Lessa, militar expulso da corporação, foram presos pelo atentado à vereadora Marielle Franco.

“Dá para fazer muito fuzil”, diz um dos agentes que participam da ação. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil encontrou o arsenal em caixas, espalhadas em armários e em cômodos de uma casa no Méier, na Zona Norte do Rio. A polícia investiga se Lessa trafica armas e escondia lá o material.

Um homem que mora no local, identificado como Alexandre, diz que conhece Lessa desde pequeno e fala que não sabia o que havia nas caixas. Em alguns momentos, ele chora.

“Eu não fiz nada, esse cara me botou de bucha, cara (…) Eu não faço a menor ideia, está tudo lacrado, eu não abri, ele falou que ia vir buscar isso (…) Eu confiei nele. Acreditei nele. Foi criado com a gente, ele morava aqui do lado, desde pequeno”, diz aos policiais. “Ainda falou para mim: ‘Só não abre as caixas’.”

Até a última atualização desta reportagem, não havia sido informado se o homem que estava na residência foi preso.

Além de Lessa, policiais da Divisão de Homicídios e promotores do Ministério Público prenderam o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. Segundo a denúncia, Lessa efetuou os disparos que atingiram Marielle e Anderson, e Élcio dirigiu o carro.

Por: Felipe Freire, Leslie Leitão e Marco Antônio Martins, TV Globo e G1 Rio

