Polícia ainda procura sequestradores de empresário de Dom Eliseu

A Polícia Civil identificou nesta quarta-feira (08) três envolvidos no bando responsável por sequestrar e manter como reféns familiares do gerente de uma agência bancária em Dom Eliseu, nordeste paraense. Policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da região do Caeté, sediado em Capanema, encontraram o local do cativeiro para onde foram levados os reféns. A casa ficava às margens da rodovia que liga Dom Eliseu a Rondon do Pará, em um local deserto.

Ao chegar ao local, os policiais civis encontraram apenas as vítimas. A maior parte dos criminosos já havia deixado o local. Segundo as vítimas, apenas um dos sequestradores ainda mantinha as vítimas como reféns.

RECONHECIMENTO

A polícia apresentou às vítimas fotos de criminosos conhecidos na região. Assim Foram reconhecidos como autores do crime os maranhenses Maurício Sousa Oliveira, natural de Açailândia (Maranhão), e Thalisson Silva dos Santos, natural de Açailândia (Maranhão) e o paraense Lucas de Souza Farias, conhecido por “Lucas Metralha”, natural de Tucuruí.

A polícia também esteve em outros locais apontados como possíveis endereços dos criminosos. As investigações apontam possível envolvimento de aproximadamente 5 a 8 pessoas.

REFÉNS

Durante a ação criminosa, os sequestradores invadiram a residência do gerente e depois levaram como reféns a esposa e dois filhos do bancário. Outra parte da associação criminosa passou a manter contato telefônico com o gerente, para exigir dele o saque de R$ 1 milhão dos cofres do banco, como condição para liberação os reféns.

A equipe policial local tomou conhecimento do crime e foi até o banco, onde encontraram o gerente. O bancário foi orientado a não realizar o saque, enquanto isso, os policiais civis iniciaram investigações.

Ainda não foi possível levantar a identidade do criminoso. Durante a ação criminosa, foram utilizados três veículos – um carro Celta cor branca, uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha e um Renault Sandero cor preta, de placa GGY 2854 /Salvador-Bahia.

O ultimo carro foi abandonado no centro da cidade, por volta das 10horas. Os criminosos levaram apenas um aparelho celular das vítimas.

A polícia pede apoio a quem souber do paradeiro dos foragidos. Basta ligar para o fone 181, o Disque Denúncia.

