Polícia alerta sobre circulação de notas falsas no comércio em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Não sei exatamente onde eu peguei a nota, mas voltei da cidade com ela, quando o frentista me disse que era falsa, eu contestei e pedi que chamasse a polícia para constar que era falsa”, ressaltou.

O frentista que recebeu a nota percebeu que era falsa e logo informou ao condutor do veículo. No primeiro momento o condutor não concordou que a nota fosse falsa, então os dois decidiram chamar a polícia e registrar a ocorrência.

You May Also Like