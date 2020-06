Policia aponta execução com uso de duas armas no assassinato de Juninho e Wanderley no Mato Grosso

(foto:Reprodução) – Edezio Mendes Alves Júnior(Juninho) , de 42 anos, e Wanderley José Silva Júnior, de 23 anos, moradores de Novo Progresso,assassinados em Sinop(MT), perícia aponta execução com utilização de até duas armas no crime.

Assassinato

Conforme divulgou o perito criminal Wilson Cunha, para o portal Só Notícias, foi possível constatar preliminarmente que foram utilizadas uma pistola calibre 380 e um revólver 38 para assassinar Edezio Mendes Alves Júnior, de 42 anos, e Wanderley José Silva Júnior, de 23 anos, moradores de Novo Progresso.

Os dois foram encontrados, na manhã deste sábado (19), ao lado de um Ford Ecosport, com placas de Novo Progresso (PA) na avenida Rute de Souza Silva, próximo ao Residencial Brasília, em Sinop.

Leia mais:Dois Progressenses são mortos no Mato Grosso

*Velório e sepultamento do corpo de Juninho assassinado no mato Grosso será neste sábado em Novo Progresso

*Assassinado no mato Grosso era assessor do presidente da camâra de Novo Progresso

Investigação

“Eles foram mortos por volta das 5 horas. Foi uma execução. Eles tiveram várias perfurações. No local, encontramos estojos de calibre 380 e também pode ter sido usado um 38. Tinha perfuração nos vidros do carro. Com isso, acreditamos que eles foram surpreendidos de frente. Pela placa do veículo e os documentos, são moradores de Novo Progresso”, explicou Cunha.

Pela manhã, o tenente da Polícia Militar, Romening dos Santos Silva afirmou que “preliminarmente verificamos que após serem atingidos, conseguiram sair e caíram ao lado do carro”, destacou.

Sepultamento

Uma aeronave se encontra na cidade de Sinop(MT) , para transladar o corpo de Edezio (Juninho) , de acordo com a funerária Luz e Vida, o corpos estão liberados , ele será levado de avião neste sábado pela manha para será velado nas dependências da camâra municipal e sepultado no cemitério municipal de Novo Progresso no Pará. Ainda conforme divulgou a funeraria os procedimentos fúnebres de Wanderley ainda não foram definidos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...