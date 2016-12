Polícia apreende 1.900 gados em fazenda de Padilha

A Justiça acatou e o Ministério Público de Mato Grosso cumpriu mandados de busca e apreensão nas propriedades Paredão, Jatuarana e fazenda Shangrilá localizadas no Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, no Mato Grosso. Na operação foram encontrarados na fazenda Jasmim Agropecuária, de propriedade do ministro Elizeu Padilha, conhecido como braço direito do presidente da República, Michel Temer, duas espingardas calibre 36 e uma motosserra nas casas e alojamentos. A fazenda vem sendo utilizada como sede para uma fazenda vizinha, a Paredão, de propriedade de seu ex-assessor Marcos Antônio Assi Tozzati.

E na fazenda do ex-assessor de Padilha, Marcos Tozzati – a Paredão -, os policiais realizaram a apreensão de um trator e 1.912 cabeças de bois. Segundo a Justiça, a apreensão do gado nas terras do ex-assessor do ministro, foi determinada para cessar os danos ao meio ambiente e por ser instrumento do crime do art.48 Lei9.605/98 (impedir ou dificultar a regeneração da vegetação). Tozzati, indicado como fiel depositário dos animais, terá que fazer a retirada de todo rebanho apreendido dos limites do Parque Estadual no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil por animal. Pesa ainda contra Tozzato a suspeita de que em suas terras haja pessoas realizando trabalho análogo à escravidão.

As terras de Tozzati e do ministro Padilha também foram autuadas pelo desmate de uma área de 170 hectares, degradadas entre os meses de agosto e outubro de 2016. As propriedades já foram anteriormente autuadas pela Sema no ano passado ( em 26 de abril de 2015), por desmatamentos continuados de uma área de 752,72 hectares ocorrido entre os anos de 1998 e 2015.

Segundo o Ministério Público, durante as diligências, as equipes encontraram, além de diversas armas de fogo, provas de desmatamento em área de preservação permanente e produtos ou substâncias tóxicas nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Duas das propriedades estão localizadas em cima da Serra Ricardo Franco, local de difícil acesso na fronteira com a Bolívia.

Já na fazenda Shangrilá, de propriedade de Maísa Rodrigues Arantes (esposa do pecuarista Valter Arantes – Empresa Rural do Guaporé Ltda), a polícia apreendeu 18 armas de fogo.

As buscas também foram realizadas na área da fazenda Jatuarana, de propriedade de Donizete dos Reis Lima, conhecido por “Badi”. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Na propriedade houve apreensão de 4838 bovinos, que deverão ser retirados do parque no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil por dia.

As buscas também foram realizadas na área da fazenda Jatuarana, de propriedade de Donizete dos Reis Lima, conhecido por “Badi”. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Na propriedade houve apreensão de 4.838 cabeças de bois, que deverão ser retirados do parque no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil por dia.

Aindaforam encontrados no local, galões de gasolina e vasilhames de agrotóxicos, além da identificação que as acomodações dos funcionários e carga excessiva de trabalho evidenciam suspeita de trabalho análogo à escravidão. O MPE encaminhou fotos dos alojamentos para o MPT, MPF e Ministério do Trabalho e Emprego. Mas suspeita está sendo apurada em inquérito policial em andamento na Delegacia. (Com informações do MPE-MT)

(Com informações de Ministério Público do Mato Grosso)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...