Polícia apreende 100 mil pés e 500 mudas de maconha em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará

Polícia Civil destrói aproximadamente 30 plantações de maconha em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará (Foto: Polícia Civil ) – Aproximadamente 30 plantações do vegetal foram destruídas. Investigação policial utilizou imagens via satélite para identificar a planta em áreas desmatadas.

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (27) a apreenção de aproximadamente 100 mil pés e 500 mudas de maconha na operação “Veredas”, no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. De acordo com a polícia, cerca 30 plantações ilegais da planta foram destruídas.

Segundo o delegado da delegacia de Narcotráfico (Denarc), Hennison Jacob, a operação iniciou com verificação de áreas suspeitas via satélite até que fosse constatado a presença de plantações ilegais do vegetal.

“Nós percebemos que antes as plantações eram feitas em áreas que abriam grandes áreas de mato baixo, facilitando assim a identificação, o pouso da aeronave e o flagrante. Hoje, as plantações estão espalhadas em dimensões menores, o que nos faz dedicar um tempo maior para serem detectadas, pois via satélite a plantação de maconha se confunde com o cultivo da mandioca”, explicou.

De acordo a polícia, os responsáveis pelos assentamentos onde existiam as plantações serão identificados para que seja instaurado o inquérito policial. Parte do material encontrado nos assentamentos foi recolhido para perícia e o restante incinerado.

Por:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...