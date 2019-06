Polícia apreende 111 kg de ouro e avião no aeroporto de Goiânia

Avião apreendido no qual o ouro foi encontrado ao pousar no aeroporto de Goiânia — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Passageiro, apontado como dono da carga, foi preso em ação das polícias Federal e Militar. Ele foi autuado pelos crimes ambiental e de usurpação de bem da União.

As polícias Federal e Militar apreenderam 111 kg de ouro e um avião monomotor no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Segundo a PF, a carga foi avaliada em R$ 18 milhões. O passageiro, que foi apontado como dono da carga, foi preso e autuado pelos crimes ambiental e de usurpação de bem da União.

As polícias receberam uma denúncia anônima de que um avião estava fazendo esse transporte de ouro de forma ilegal com destino à capital goiana. Não foi informado de onde o voo com a carga decolou.

O carregamento ilegal e o avião foram apreendidos logo após pousarem em Goiânia. As investigações ainda não descobriram de quem é o avião.

Por Vanessa Martins, G1 GO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...