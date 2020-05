Polícia apreende 19 armas de fogo e munições em kitnet em Ananinduea, na Grande Belém

O local foi localizado por denúncias anônimas. Além das armas, 23 canos de armas, 15 coronhas, 30 munições e oito estojos de munição foram apreendidos.

A Polícia Militar apreendeu 19 armas de fogo e munições na última quarta-feira (27), durante uma operação em um kitnet no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A apreensão do material foi realizada durante a operação ‘Impacto’, deflagrada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que no kitnet havia uma movimentação suspeita com pessoas conversando sobre armas de fogo. No local, foram encontradas 19 armas de fogo, 23 canos de armas, 15 coronhas, 30 munições e oito estojos.

No momento da abordagem, ninguém foi encontrado no local. O material foi apreendido e conduzido para a Seccional da Cidade Nova, para a realização dos devidos procedimentos legais.

