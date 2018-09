Polícia apreende 20 fuzis que seriam levados de São Paulo para favela do Rio

(Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação) – Policiais rodoviários apreendem 20 fuzis que seriam levados para a Maré

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um carregamento de 20 fuzis que estavam sendo levados de São Paulo para a favela do Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, para uso de criminosos.

As armas estavam escondidas em um carro que foi parado na manhã desta terça-feira (4) em uma blitz da polícia na rodovia Washington Luiz (BR-040), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A PRF disse que seus agentes desconfiaram do motorista do carro, que estava muito nervoso ao passar pela barreira policial.

Ele foi parado e o carro, revistado. As armas estavam desmontadas e escondidas em um fundo falso. Eram fuzis de calibre 5,56 mm fabricados fora do Brasil. Além deles, foram encontrados no veículo 1.400 munições, 40 carregadores e peças para transformar uma pistola em uma arma automática.

O motorista afirmou aos policiais que o armamento seria entregue no Complexo da Maré. A região é disputada por duas facções criminosas, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. A polícia não informou quem receberia as armas.

Em fevereiro, logo após o início da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, a PRF apreendeu um outro grande carregamento de armas destinado também à favela da Maré.

Na ocasião, foram achados em um carro que seguia pela rodovia Presidente Dutra 12 fuzis, 33 pistolas e cerca de 40 mil munições. O armamento vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A investigação do carregamento apreendido hoje está sendo feita pela Desarme, a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos do Rio de Janeiro.

