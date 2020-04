Polícia apreende 20 mil pés de maconha durante operação ‘Erva Maldita’

Dois homens foram presos em flagrante. Crime ocorreu em Terra Alta, no nordeste do Estado(Foto:Divulgação Polícia Civil)

Cerca de 20 mil pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil nesta terça-feira (07), no município de Terra Alta, nordeste do Pará, durante a operação “Erva Maldita”. Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e com um deles foi encontrado um revólver calibre 38 carregado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação foi deflagrada por meio da Superintendência Regional do Guamá (3ª Risp), com o objetivo de localizar plantações de maconha na região de Terra Alta e municípios vizinhos.

Com a participação da policiais da Delegacia Policial de Curuçá, foram localizadas três plantações de maconha, com aproximadamente 20 mil pés da planta. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante, sendo que um deles portava a arma de fogo municiada.

Também foram apreendidos equipamentos para prensar a droga, sementes, além de parte do entorpecente já pronto e embalado para a venda.

Por:Redação Integrada

07.04.20 20h17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...