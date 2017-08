Polícia apreende 20 toneladas de peixe pirarucu, em Abaetetuba

A pesca do peixe é proibida durante o ano todo, apenas aqueles criados em área de manejo com autorização do Ibama podem ser comercializados.

As Polícias Civil e Militar apreenderam aproximadamente 20 toneladas do peixe pirarucu, na noite de sexta-feira (25), em uma embarcação na zona rural de Abaetetuba, nordeste do Pará. A carga foi encontrada após denúncia de ribeirinhos de que havia um barco com grande quantidade do peixe.

A equipe policial flagrou a carga, que não tinha documentação para comprovar a procedência. De acordo com a Polícia, o proprietário da carga informou que o peixe era de origem amazônica. A carga foi apreendida e doada à entidades filantrópicas locais e à Secretaria Municipal de Administração, para ser repassada às creches e abrigos.

Na delegacia, o proprietário da carga foi autuado em flagrante pela pratica do crime ambiental. Por se tratar de crime afiançável, foi arbitrada fiança de R$ 5 mil, que foi recolhida. Ele responderá pelo crime em liberdade.

Pesca proibida

O pirarucu tem a pesca proibida durante o ano todo, apenas peixes criados em área de manejo e com autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) podem ser comercializados.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...