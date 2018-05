Polícia apreende 32 m² de madeira ilegal em Marabá

O motorista foi autuado por transportar madeira sem licença e deve responder pelo crime em liberdade.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 32 metros cúbicos de madeira ilegal em Marabá, no sudeste do estado.

A apreensão foi na noite desta sexta-feira (11), quando os policiais abordaram um caminhão que vinha de Uruará transportando madeira serrada sem nota fiscal.

O caminhão e a carga apreendidos foram levados para a sede da Secretaria de Meio Ambiente em Marabá.

