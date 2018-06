Polícia apreende 480 mil maços de cigarros contrabandeados e motorista foge em plantação de milho em MT

Polícia apreendeu 480 mil maços de cigarros contrabandeados em Sorriso (Foto: Lucas Torres/Portal Sorriso)

PRF encontrou veículo no km 783 da BR-163, no município de Sorriso. Motorista conseguiu fugir no meio da plantação.

Um bitrem com 480 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta (6).

Segundo a PRF, a equipe policial recebeu denúncia sobre o carregamento ilegal e, durante ronda no km 783 da BR-163, no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, se deparou com o veículo.

O motorista do bitrem, com placas de Ouro Verde (SC), recebeu ordem de parada. Mas, quando os policiais se aproximaram, o motorista acelerou o veículo e seguiu em fuga até que quilômetros à frente abandonou o bitrem fugindo pela plantação de milho às margens da rodovia.

O helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas de Sorriso (Ciopaer) foi acionado para auxiliar na busca pelo suspeito. Durante horas, as equipes estiveram em meio a plantação, mas até o momento o homem não foi localizado.

Já no bitrem os policiais encontraram uma nota fiscal na qual era informado que tratava-se de um carregamento de secos e molhados que tinha como destino o município de Guarantã do Norte, a 721 km da capital.

Porém, durante checagem, foi constatado o contrabando de 480 maços de cigarros do Paraguai. O veículo e todo material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal, em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

