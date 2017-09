Polícia apreende 5 mil pés de maconha em Aurora do Pará

A apreensão ocorreu em uma plantação às margens do rio Capim. Donos da área já foram identificados pela Polícia.

A Polícia apreendeu cerca de cinco mil pés de maconha na manhã desta sexta-feira (5), no município de Aurora do Pará, no nordeste do estado. Segundo a Polícia, a plantação foi encontrara às margens do rio Capim. Os donos da área já foram identificados por nomes e apelidos. Ninguém foi preso até então.

A droga foi incinerada no mesmo local, logo depois de retirada.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...