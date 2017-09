Polícia apreende 52 toras de madeira em fazenda no Acará, nordeste do Pará

De acordo com a Polícia, quatro homens foram autuados por crimes ambientais, além de terem sido apreendidas madeiras, tratores, caminhão e uma motosserra.

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (25) o resultado de uma operação de combate ao desmatamento no município de Acará, no nordeste do Pará. A operação apreendeu toras de madeira, estacas, tratores, caminhão e um motosserra, além de ter autuado quatro pessoas encontradas no local do desmatamento por crime ambiental.

A operação ocorreu na última sexta-feira (22), na área da Fazenda Sérgio Eikaua. Agentes da Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema) encontraram trilhas e significativa devastação na área. No local foram apreendidas 52 todas grandes de madeira de espécies diversas, 82 estacas de acapu, dois tratores, um caminhão e uma motosserra.

Segundo o delegado Luís Xavier, foram confeccionados três procedimentos policiais para apurar crimes ambientais contra quatro pessoas encontraras na área da apreensão policial.

Fonte: G1 PA.

