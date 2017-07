Polícia apreende armas, munição e cigarros durante operação em Tailândia, PA

O dono de um estabelecimento comercial foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de comércio ilegal.

Uma operação da Polícia Civil apreendeu na terça-feira (11) 38 pacotes de cigarros vindos do Paraguai e diversas munições usadas em espingardas em um estabelecimento comercial no município de Tailândia, sudeste do Pará. O dono do local, um comerciante de 32 anos, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de comércio ilegal de munição e contrabando.

De acordo com o delegado Arthur Nobre, responsável pela operação, a apreensão foi resultado de investigações realizadas pela equipe da delegacia de Tailândia a partir de informações recebidas sobre a presença dos produtos e munições no ponto comercial.

A informação era de que os produtos estariam sendo colocados à venda de forma irregular, sem origem devidamente comprovada. Ao fazer a abordagem ao imóvel, os policiais constataram a prática ilegal.

O comerciante vai ficar detido, à disposição da Justiça. Os objetos encontrados no local ficarão apreendidos.

