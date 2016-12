Polícia apreende caminhão com madeira ameaçada de extinção

O caminhão ficou recolhido na delegacia do município e a madeira apreendida será transportada para Belém. Por: Redação ORM News “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Um caminhão carregado com cinco toras de castanheira foi apreendido na quarta-feira (14), pela Polícia Civil, em Novo Repartimento, sudeste do Estado. A madeira transportada tem a extração proibida por estar ameaçada de extinção. A carga foi apreendida na zona rural do município.

