Polícia apreende cerca de 12 quilos de droga em Barcarena, no Pará

A apreensão ocorreu nesta segunda-feira, 4, no distrito de Vila do Conde. Uma mala com 12 quilos de pasta base para cocaína foi jogada no rio pelos criminosos que conseguiram fugir.

As Polícias Civil e Militar realizaram nesta segunda-feira (4) uma operação contra o tráfico de drogas município de Barcarena, na região metropolitana de Belém, e apreenderam aproximadamente 12 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu às margens do rio no distrito de Vila do Conde, em Barcarena.

Durante a investigação sobre o funcionamento do tráfico de drogas no município, a Polícia descobriu o período de entrega da droga nesta segunda-feira e onde o carregamento do entorpecente seria feito. Após identificarem o ponto de coleta da droga, os policiais montaram uma campana. De acordo com a Polícia, uma lancha com cinco pessoas a bordo aproximou-se do local, no entanto os suspeitos identificam os policiais, jogaram uma mala no rio e fugiram.

Os agentes foram ao local do descarte e retiraram do rio uma mala contendo 12 invólucros plásticos, cada um com cerca de um quilo de entorpecente à base de cocaína.

“A droga foi levada à delegacia da Polícia Civil (em Barcarena) para lavratura dos procedimentos legais e as investigações continuarão para identificar os fornecedores e os destinatários das drogas”, disse o delegado Augusto Potiguar.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...