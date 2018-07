Polícia apreende droga avaliada em R$ 5 milhões em aeronave que fez pouso forçado em Mato Grosso

(foto: assessoria)- Cerca de 340 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, dentro de uma aeronave caída na zona rural do município de Pontes e Lacerda (448 km de Cuiabá), após o avião fazer pouso forçado, ontem. A droga apreendida tem valor equivalente a R$ 5 milhões. Quatro homens foram presos em flagrante.

Além da droga, duas armas de fogo foram apreendidas. O piloto da aeronave, de 59 anos, descendente nacional da República Dominicana, e um boliviano, de 47, foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. Outros dois, de 29 e 39 anos, trabalhadores de uma propriedade agrícola, foram autuados em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, as investigações iniciaram após denúncia sobre uma suposta aeronave que tinha feito pouso forçado a cerca de 60 quilômetros, da zona urbana do município.

Os policiais civis foram até a região e durante buscas encontraram um avião de pequeno porte abandonado, pintado com uma bandeira boliviana. Dentro estavam sete sacos médio e lacrados, com substância análoga a cloridrato de cocaína. Ao todo foram apreendidos 165 tabletes de droga.

Os investigadores realizaram rondas nas imediações e conseguiram surpreender os dois estrangeiros, que caminhavam por uma estrada. Na abordagem foi apreendido em poder do boliviano e dominicano, um aparelho de GPS da aeronave, confirmando as suspeitas.

Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda e entrevistados em inglês por não falarem português. Durante oitivas, os dois assumiram que transportavam a droga, revelando que carregavam dentro da aeronave mais de 300 quilos de entorpecente. Quantidade maior do que a encontrada.

Os policiais civis retornaram no local do pouso do avião e entrevistaram as pessoas da região, até chegar a dois rapazes que demonstraram muito nervosismo. Ao serem perguntados sobre o conhecimento da queda do avião, acabaram confessando que após o pouso foram até o local ver o que havia acontecido, e furtaram sete pacotes, com 164 tabletes de droga. Depois utilizando um trator enterraram o entorpecente. Na casa dos dois envolvidos também foram apreendidas duas espingardas.

