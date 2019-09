Polícia apreende equipamentos que seriam usados para arrombar cofre de banco em Porto de Moz

(Foto:Reprodução)-De acordo com as investigações, imagens de câmeras de monitoramento registraram a movimentação de um carro, que passou por várias vezes nas proximidades da agência do Banco do Brasil da cidade.

A Polícia apreendeu equipamentos e um carro que seriam usados em uma ação criminosa em Porto de Moz, sudoeste do estado. De acordo com as investigações, imagens de câmeras de monitoramento da cidade registraram a movimentação de um carro, que passou por várias vezes nas proximidades da agência do Banco do Brasil da cidade.

A Policia Militar foi acionada e conseguiu localizar o carro no centro de Porto de Moz. Dentro do carro foram encontrados vários equipamentos que seriam utilizados para arrombar o cofre da agência, como maçarico, gás, vários discos de serrar ferro, furadeira, solda e luvas.

Todo material e o carro foram apresentados na delegacia do município. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. Dois suspeitos foram detidos e negam envolvimento.

