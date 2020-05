Polícia apreende espingardas durante ação na zona rural de Rurópolis, no PA

Polícia apreende espingardas durante ação na zona rural de Rurópolis, no Pará — Foto: Polícia Civil

Polícia foi acionada para mediar conflito de demarcação de terra no Ramão do Pedrão, na vicinal dos Baianos.

A Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira (26), armas de fogo e munições durante uma ação que investigava conflito na zona rural de Rurópolis, sudoeste do Pará. Parte do armamento estava em posse de um casal com mais de 60 anos.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos de lotes rurais estavam se ameaçando por haver divergências relacionadas a alterações de limites de suas propriedades no Ramão do Pedrão, que fica na vicinal dos Baianos.

Chegando ao local, os agentes perceberam que uma das partes envolvidas no conflito era um casal de idosos com mais 60 anos. Os policiais solicitaram a entrega das armas e o delegado do caso, Ariosnaldo da Silva Vital Filho disse que o caso será enviar será enviado para o Poder Judiciário assim que encerrar o inquérito policial. Foram apreendidas duas espingarda calibre 20, sem marca e numeração aparentes, um cartucho calibre 20 intacto.

