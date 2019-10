Polícia apreende fuzis, escopeta, pistola e revólveres que advogado possuía ilegalmente em Belém

Polícia apreende armamentos que pertenciam a advogado em Belém. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

As armas foram encontradas em um imóvel na rua Braz de Aguiar, no bairro Nazaré, em Belém. O proprietário não estava no local durante a operação policial.

A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta segunda-feira, diversos armamentos pesados que um advogado possuía ilegalmente, segundo investigações. Foram apreendidos também 130 munições de vários calibres e três carregadores.

A ação cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e foi acompanhada por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Foram apreendidos um fuzil calibre 22; um fuzil calibre 762; uma escopeta calibre 12; um revólver calibre 22; um revólver calibre 22; uma pistola calibre 765; 49 munições calibre .40; 23 munições calibre 380; 5 munições calibre 22; uma munição calibre 9mm; 16 munições calibre .32; 11 munições calibre .38; 26 munições calibre 12; 2 carregadores de pistola calibre .380; e um carregador de pistola calibre .40.

O G1 tenta contato com o advogado Alessandro de Lima Capucho, mas ainda não obteve retorno.

