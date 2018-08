Polícia apreende mais de 40 botijas em operação de combate à venda clandestina de gás

Botijas eram transportadas de balsa e vendidas clandestinamente em Alenquer, no Pará (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Operação “Furtivo” foi deflagrada nesta sexta-feira (10) em Alenquer. Duas pessoas foram presas.

A Polícia Civil em parceria com o Reservado da Polícia Militar de Alenquer, no oeste do Pará, deflagrou no início da manhã desta sexta-feira (10) a operação “Furtivo”, de combate ao transporte e à venda clandestina de gás de cozinha no município. Um carregamento de 44 botijas de 13kg, que era transportado por balsa foi apreendido.

Segundo informações do investigador da Polícia Civil, Rodrigo Oasta (IPC Carioca), denúncias formauladas à polícia e também ao Ministério Público Estadual deram início às investigações. A polícia descobriu que a balsa já estava há algum tempo fazendo ao menos uma viagem por semana para Alenquer, transportando de forma irregular as botijas de gás que eram comercializadas no município sem as licenças necessárias.

Ainda segundo o investigador, dois homens foram presos, sendo o dono da balsa e o dona das botijas de gás. Os dois foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Alenquer. Será lavrado flagrante onde serão autuados em flagrante por crime contra ordem econômica e crime ambiental, e ficarão à disposição da Justiça.

Furtivo, como o próprio nome sugere, significa algo que se realiza ou acontece disfarçadamente, às escondidas, como vinha acontecendo o transporte e a venda clandestina de gás, em Alenquer. Por isso a operação foi batizada com o nome de “Furtivo”.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

