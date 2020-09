Polícia apreende mais de 500m³ de madeira ilegal e interdita serraria clandestina

A ação apreendeu 509,51 m³ de madeira em tora, de diversas espécies de árvores (Foto:Ascom/ Semas)

A operação teve duração de 13 dias e foi concluída no último sábado (15), nos municípios de Bagre e Portel

Uma serraria clandestina foi interditada e mais de 500 m³ de madeira em tora foram apreendidos durante operação de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) nas zonas rurais dos municípios de Bagre e Portel, no Marajó. A ação, que contou com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental da Polícia Militar (BPA-PM), teve duração de 13 dias e foi concluída no último sábado (15).

De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (8), ao todo, 33 pontos de desmatamento foram verificados em campo, sendo 31 em Portel e dois em Bagre. A ação apreendeu 509,51 m³ de madeira em tora, de diversas espécies de árvores. A madeira apreendida estava armazenada em um pátio clandestino situado às margens do rio Pacajá, em Portel.

Ainda de acordo com a Semas, no município de Bagre, a operação flagrou uma serraria clandestina, que foi lacrada e interditada. Foram confiscadas duas serras circulares de bancada, uma com 20 centímetros e outra de 35 centímetros de diâmetro.

A operação pôde ser realizada graças a denúncias recebidas no site da Secretaria. A equipe da Semas aplicou dois autos de infração ambiental, e lavrou dois termos de apreensão e dois termos de depósito, além de um termo de interdição.

