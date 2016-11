Polícia apreende mais de cem quilos de maconha

Por volta de 4h30 desta sexta-feira (11) a Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 100 quilos de maconha prensada na rodovia PA-150, próximo ao posto de controle rodoviário, em Moju, nordeste paraense.

Duas pessoas estavam no automóvel particular que continha a droga. Diante do pedido para estacionarem na barreira para averiguação, eles avançaram o espaço, abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata que fica próxima ao local. Até o momento, as duas pessoas não foram reconhecidas e capturadas.

Ao fazer uma vistoria do carro, a Polícia suspeitou de uma caixa de som que possuía pequenos altos-falantes. A PM decidiu então abrir o objeto e lá encontraram 128 pacotes de maconha, em um total de cerca de cem quilos da droga.

Segundo o tenente coronel Fialho, equipes da PM seguem à caça dos suspeitos e o caso será investigado.

