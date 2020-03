Polícia apreende mais de mil litros de álcool em gel vendidos a preços abusivos no Pará

Fiscalizações da Polícia Civil contam com o apoio do Procon para identificar preços abusivos. — Foto: Polícia Civil/ Ascom

O material recolhido será distribuído entre órgãos que compõe o sistema de segurança pública e saúde.

A Polícia Civil apreendeu mais de 1.300 litros de álcool em gel sendo vendidos a preços abusivos em estabelecimentos do Pará. As apreensões, realizadas entre os dias 19 e 30 de março, contam com o apoio de equipes do Procon.

De acordo com a polícia, em Belém e na Região Metropolitana, 295 estabelecimentos foram fiscalizados e 91 fechados. No interior do estado, foram realizadas 98 operações, com 346 estabelecimentos fiscalizados e 197 fechados. Ao todo, nove pessoas foram presas durante as fiscalizações.

Durante a operação ‘Usura’, cerca de 1,2mil litros do produto foram apreendidos e a pedido do delegado-geral Alberto Texeira, o produto vai ser distribuído entre órgãos que compõem o sistema de segurança pública e saúde municipal. Até janeiro, o litro do álcool em gel era vendido a R$17,99 e a partir de março estava sendo comercializado a R$46,60. O item de 5 litros estava sendo vendido a R%76,90 e passou para R$199.

Em caso de estabelecimentos que estejam vendendo itens a preços abusivos, a população pode realizar denúncias através do Disque Procon (151) e Disque Denúncia (181). Ainda, é possível denunciar por aplicativo de mensagens nos números (91) 99230-0151 e (91) 98115-9181.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...